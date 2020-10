Freizeitmaßnahme an Johanneum Homburg : Ferien im „Sille-Camp“ des Johanneums

Auch Brotbacken war am Johanneum angesagt. Foto: Adrian Klein/Johanneum

Homburg Seit vielen Jahren bietet das Gymnasium Johanneum in Homburg in den Herbstferien ein Betreuungsmaßnahmen für Jungen und Mädchen an. Das änderte sich in diesem Jahr auch trotz der Corona-Pandemie nicht.

In der Ganztagsbetreuung Silentium des Johanneums lief das beliebte „Sille-Camp“ in seiner nunmehr 36. Auflage, wie es in der Pressemitteilung der Privatschule heißt.

Trotz Abstand, getrennter Klassenstufen und dem weitergeführten Hygienekonzept in allen Bereichen des Johanneums wurde ein buntes Programm für die Fünft- und Sechstklässler zusammengestellt. Auf den beliebten Ausflug und die Übernachtung in der Sporthalle musste allerdings aus Sicherheitsgründen verzichtet werden. Dem Spaß der Kinder vor Ort tat das aber keinen Abbruch.

Für sie boten sich die unterschiedlichsten Freizeitmöglichkeiten. Die Küchenprofis konnten ihr eigenes Brot und Waffeln backen sowie ihr Talent bei Obstsalat schnippeln und Brioche kneten aufzeigen. Die Sportlerinnen und Sportler kamen in den beiden Turnhallen und an der frischen Luft auf ihre Kosten bei Geschicklichkeits- und Wurfspielen. Währenddessen kümmerten sich fleißige Bastler um die anstehende Halloween-Deko oder vergnügten sich bei Gesellschaftsspielen, heißt es in der Mitteilung weiter.