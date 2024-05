Feierstunde Auf einem guten Weg trotz Luft nach oben

Homburg/Saarpfalz-Kreis · Aus den bis dahin eigenständigen Kreisen Homburg und St. Ingbert wurde in einer großen Gebietsreform am 1. Januar 1974 der heutige Saarpfalz-Kreis gegründet. Das wurde am Mittwoch in einer Feierstunde im großen Sitzungssaal des Forums gefeiert.

16.05.2024 , 14:23 Uhr

Saarpfalz-Landrat Theophil Gallo zeichnete in der Feierstunde das Bild eines Kreises, der vielfältige Aufgaben zu erfüllen habe – auch vor dem Hintergrund sich verändernder Rahmenbedingungen. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf