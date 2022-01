Fechten : Auf den Spuren einer stolzen Pokal-Historie

Homburg Am Donnerstag empfangen die Fechter des TV Homburg im Deutschlandpokal den TSV Mannheim.

(sho) Nach langer Pause nehmen die Fechter des TV Homburg erstmals wieder am Deutschlandpokal teil. Das ist eine Breitensportveranstaltung des Deutschen Fechterbundes (DFB), bei dem Kaderfechter nicht zugelassen sind. Über 100 Mannschaften aus der Republik ermitteln zunächst über mehrere Runden im K.o.-System die Viertelfinalisten. Die Homburger hatten in der ersten Runde ein Freilos. In der Runde der letzten 64 empfangen sie am Donnerstag um 19 Uhr den TSV Mannheim in der Halle der Robert-Bosch-Schule. Gefochten wird dann als Dreier-Mannschaft – insgesamt finden neun Gefechte über fünf Treffer statt.