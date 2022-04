Fechtsport : Banowitz begeistert zweimal

Constantin Banowitz (Mitte) vom TV Homburg gewann in Saarbrücken in der Altersklasse der U 13. Bei der U 15 stieß er bis ins Finale vor. Rechts neben ihm steht Matteo Aquilotti, der bei der U 13 Rang drei belegte, links der Fünfte Ahmed Zant. Foto: TV Homburg

Homburg/Saarbrücken Der junge Fechter vom TV Homburg gewinnt beim Pokalturnier in Saarbrücken Gold und Silber.

Nach einer zweijährigen corona-bedingten Pause laufen im Amateurfecht-Bereich wieder die ersten Wettkämpfe an. Gleich acht junge Klingenkünstler des TV Homburg nahmen Anfang April am Pokalturnier des Fechterbundes Saar in den Altersklassen der U 13 und U 15 in der Halle des ATSV Saarbrücken teil.