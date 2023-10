Nach Angriff der Hamas Keine Israel-Flagge an Homburger Rathaus

Homburg · In vielen Städten im Saarland werden nach islamistischen Terrorangriff der Hamas an Rathäusern die Israel-Flagge gehisst. In Homburg fehlt sie hingegen und es wird sie auch nicht geben.

12.10.2023, 16:41 Uhr

Große Trauer und Entsetzen herrscht in Israel nach den Terroranschlägen der Hamas. Foto: dpa/Ariel Schalit