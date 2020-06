Angebot des FC Homburg : Gutscheine statt FCH-Tickets

Homburg Der FC 08 Homburg bietet allen Fans, die sich Tickets für die ausgefallenen Spiele der Saison 2019/20 gekauft haben oder im Besitz einer Dauerkarte sind, zwei Möglichkeiten der Erstattung an. Jeder, der ein Ticket gekauft hat, kann sich bei den Grün-Weißen melden und entscheiden, ob er den (Rest-)Wert des/der Tickets als Gutschein für weitere Tickets oder für Fanartikel haben möchte.

Auch kann er komplett auf den Betrag verzichten. Das Geld kommt in diesem Fall dem Verein zugute. „Gerade in dieser Zeit würde sich unser Jugendbereich über diese Unterstützung freuen“, so Geschäftsführer Rafael Kowollik in der Pressemitteilung des FCH. Unentgeltliche (Frei-)karten seienhiervon ausgeschlossen und könnten nicht „erstattet“ werden.