FC Homburg hilft : FC Homburg spendet für Erdbebenopfer in der Türkei

Taner Kirbas (Betreuer vor Ort), FCH-Geschäftsführer Rafael Kowollik, Hotelmanager Mustafa Ergun, FCH-Vorsitzender Hans Gassert und Metin Basarir von der Trainingsanlage (von links) bei der Spendenübergabe im Trainingslager in der Türkei. Foto: Foto: FC Homburg

Homburg Gut zwei Wochen ist das starke Erdbeben in der Türkei und Syrien nun her. Die Zahl der Todesopfer ist mittlerweile auf über 45 000 gestiegen. Unzählige Menschen haben Angehörige oder ihr Zuhause verloren.

Auch der FC 08 Homburg ist zutiefst betroffen über dieses schreckliche Ereignis und die schlimmen Bilder, die uns seit Tagen aus der Region erreichen, heißt es in einer Pressemitteilung. Aktuell befindet sich der Verein mit seiner Profimannschaft im Trainingslager in der Türkei in Lara, was gut 900 Kilometer von der Unglücksregion entfernt ist. Aber auch hier seien die Folgen der Katastrophe zu spüren.

„Allein in unserem Teamhotel sind 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unmittelbar von der Erdbebenkatastrophe betroffen. Vor Ort haben wir uns über die Schicksale der Betroffenen informiert. Einige haben Todesopfer im Familienkreis zu beklagen, viele Wohn- und Elternhäuser wurden zerstört und die meisten haben ihre Angehörigen aus dem Unglücksgebiet zu sich in die Region Antalya geholt“, heißt es weiter.

Direkt nach dem Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion trat FCH-Geschäftsführer Rafael Kowollik mit dem für die Homburger seit Jahren zuständigen Betreuer vor Ort in Kontakt, um sich zunächst zu erkundigen, ob er und seine Familie betroffen seien und wie der Verein helfen könne. So war auch schnell klar, dass man die Reise in die Türkei trotz allen Umständen nicht absagen werde, da man gerade so die Möglichkeit habe, vor Ort direkt und unbürokratisch zu helfen. Dies war auch der Wunsch von Betreuer Taner Kirbas vor Ort: „Über den gesamten Winter bis zum Frühjahr hin haben wir hier über 60 Trainingslager-Teams. Keins von ihnen hat ihre Reise nach dem Erdbeben abgesagt – im Gegenteil. Viele Mannschaften, die auch in der Vergangenheit hier waren, haben sich gemeldet und gefragt, wie sie helfen können. Da waren auch meine Freunde des FC Homburg direkt mit dabei und haben ihre Unterstützung angeboten.“ Kirbas, der selbst mit seiner Familie in Lara wohnt, betont, wie wichtig es sei, die Region besonders jetzt zu besuchen: „Gerade aktuell benötigen wir hier viele Gäste, um durch die Einnahmen die betroffenen Orte und Menschen zu unterstützen. Deswegen freuen wir uns über jede Sportmannschaft, aber auch über jede Privatperson, die hier ihren Urlaub verbringt“, betont Kirbas.

Dass der FC Homburg nicht mit leeren Händen in die Türkei kommt, war sicher. „Unser erster Gedanke, war es, Sachspenden mit in die Türkei zu bringen. Doch dies wäre organisatorisch und logistisch sehr schwierig geworden. So war schnell klar: Das, was nun am dringendsten benötigt wird, ist Geld“, erläutert Kowollik. So habe der FCH auf seinem Neujahrsempfang einen Tag vor der Abreise ins Trainingslager spontan unter den Clubmitgliedern und Sponsoren Geld für die Erdbebenopfer gesammelt. So seien 3500 Euro zusammengekommen. Ein anonymer Spender habe auf 5000 Euro aufgerundet. Auch innerhalb der Mannschaft und des Trainer- und Betreuerteams sei gesammelt worden, sodass dem betroffenen Hotelpersonal 5580 Euro überreicht werden konnten.