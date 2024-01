Hallenfußball Homburg hat einen neuen Stadtmeister

Der Nachfolger der Spvgg. Einöd-Ingweiler steht fest: Fußball-Saarlandligist FC Homburg II hat am Sonntag im Sportzentrum Erbach die Homburger Stadtmeisterschaft der Aktiven für sich entschieden. Im Finale setzte sich die Zweitvertretung des Regionalligisten gegen Landesligist SG Erbach mit 3:1 durch. Merouane Taghzoute hatte den FC Homburg II in Führung gebracht. Drei Minuten später scheiterte der Grischa Walzer am stark per Fußabwehr reagierenden Erbacher Schlussmann Dennis Schwickert. Den Abpraller verwertete Walzer aber mit einem Kopfball zum 2:0. Spätestens das 3:0 durch Hussain Fakih bedeutete die Vorentscheidung für den Saarlandligisten.