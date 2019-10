Interessantes, Neues, Altes und Geheimnisvolles : Familien- und Freizeitplaner 2020 vorgestellt

Landrat Theophil Gallo hat letzten Freitag bei der Kreissparkasse Saarpfalz mit den Vertretern der Kommunen den neuen Familien- und Freizeitplaner 2020 vorgestellt. Foto: Stephan Bonaventura./Wolfgang Henn

Homburg Der Jahreskalender informiert auf der Rückseite über die Region – und gibt viele Tipps für Unternehmungen.

Schon die Titelseite des neuen Familien- und Freizeitplaners zeigt ein so begeistertes Mädchen in Bergmannskluft im Rischbachstollen in St. Ingbert, dass man Lust auf mehr Entdeckungen in der Saarpfalz und in der Biosphäre Bliesgau bekommt, findet der Saarpfalz-Kreis in einer Pressemitteilung. Beim neuen Familien- und Freizeitplaner ließen sich die Termine der einzelnen Familienmitglieder ideal planen und auf der Rückseite bekomme man Tipps für einen schönen Ausflug mit der ganzen Familie in die Region. „Der neue Kalender 2.0 mit zusätzlichen Planungsspalten für die Familienmitglieder inklusive Freizeittipps auf der Rückseite wird bei den Familien sicherlich gut ankommen“, so Landrat Theophil Gallo bei der Vorstellung des neuen Kalenders für das Jahr 2020 letzten Freitag in den Räumen der Kreissparkasse Saarpfalz in Homburg. Weiter führte er aus: „Mit dem vorliegenden Familien- und Freizeitplaner wollen wir Vorschläge unterbreiten, wie man mit der ganzen Familie Spaß haben kann!“ Der Planer ist erneut ein Kooperationsprojekt von Saarpfalz-Touristik, Saarpfalz-Kreis, Biosphärenzweckverband Bliesgau und der Kreissparkasse Saarpfalz, das nun schon seit sieben Jahren besteht.

Die Monatsblätter beinhalten unter anderem Interessantes, Neues, Altes und Geheimnisvolles zu Menschen, Tieren, Burgen, Höhlen und vielem mehr, so der Kreis weiter. So bekomme man beispielsweise Einblicke in die harte Arbeit und das Leben unserer Vorfahren, die hier eine Heimat fanden. Beeindruckende Beispiele seien der Europäische Kulturpark Bliesbruck-Reinheim, ein grenzüberschreitender Archäologiepark, in dem man sich als Hobbyarchäologe betätigen könne oder der Rischbachstollen in St. Ingbert und die Schaubergwerksanlage des Saarländischen Bergbaumuseums in Bexbach, wo man selbst als „Bergmann“ in den Stollen einfahren könne. Im Bexbacher Blumengarten hat seit 2017 die Gulliver Welt 2.0 eine neue Heimat gefunden, erinnert der Kreis. Hier könnten die Besucher im Miniaturpark an einem Tag einmal rund um die Welt reisen und bedeutende Sehenswürdigkeiten bestaunen.

Weitblick bewiesen die Ritter von Kirkel mit dem Bau ihrer Burg, die jedes Jahr im Sommer den Kirkeler Burgsommer mit Ritterspektakel und Mittelaltermarkt beheimatet. Hier würden Groß und Klein mit Ritterspielen, Tanz, Schauspiel, Gauklern und altem Handwerk in längst vergangene Zeiten entführt. Etwas weiter entlang der Kaiserstraße erblicke man von weitem den Schlossberg in Homburg, einen ebenso geschichtsträchtigen Ort. Die ausgegrabenen Grundmauern der Festung Hohenburg könnten dort erklommen werden, und ein Abenteuerspielplatz sei ebenfalls dabei. Direkt darunter im Innern des Berges befänden sich die Schlossberghöhlen, Europas größte Buntsandsteinhöhlen. Hier werde jeder zum Höhlenforscher.

In Blieskastel könnten die Besucher dank des Projektes „Essbare Stadt“ nun während des Flanierens durch die barocke Altstadt verschiedene Früchte des Gartens probieren. Unweit der Altstadt bei den Bliestal Kliniken erführen Familien anschaulich, welchen ökologischen Fußabdruck sie haben und wie sie durch ihren Lebensstil die Umwelt entlasten könnten. Auch per Rad oder zu Fuß könnten Familien die Saarpfalz erkunden, so beispielsweise mit dem Drahtesel auf der Sieben-Weiher-Tour rund um St. Ingbert mit schönen Rastplätzen oder per pedes auf dem Grubenpfad „Consolidiertes Nordfeld“ am Höcherberg mit geheimnisvollen Bergbaurelikten mitten im Buchenwald. Coole Touren unterm Blätterdach biete der Fun-Forest-Abenteuer-Park in Jägersburg mit spannenden Hochseilparcours.

Weniger anstrengend sei ein Besuch im „Blau“, der Wasserwelt in St. Ingbert oder im Naturfreibad in Kirkel am Fuße der Burg. Unterhaltung für die Familie verspreche ein Besuch auf der Naturbühne Gräfinthal, die in der Spielsaison Klassiker des Kindertheaters sowie kurzweiliges, erfrischendes Theater für Erwachsene aufführe. Die Vielzahl der Angebote solle die Familie dazu animieren, raus vor die Tür zu gehen und die Heimat näher kennenzulernen.

Auch die beiden Sparkassenvorstände Armin Reinke und Ralph Marx hoben die gute Zusammenarbeit zwischen den Kooperationspartnern hervor, die nun schon seit sieben Jahren besteht und zeigten sich mit dem vorliegenden Jahresbegleiter im neuen Format wieder sehr zufrieden.