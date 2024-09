Historischer Marktplatz Fairtrade-Markt in Homburg bot Waren aus aller Welt – und politische Botschaften

Damit lenkte Astrid Klug dann den Blick auf das bunten und vielfältige Treiben des Marktes auf dem historischen Homburger Marktplatz. Dort zeigten zahlreiche Vereine, Organisationen und Institutionen ihren Beitrag zu Fairtrade. So auch die Entwicklungsförderung Benin. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensbedingungen in diesem Westafrikanischen Staat zu verbessern, unter anderem mit dem Angebot von Bildungspartnerschaften mit Mädchen aus Benin oder auch einer Kooperation mit der Gemeinde Copargo. Am Stand gab Renate Schiestel-Eder, Pressesprecherin des Vereins, auch Einblicke in ein neues Projekt. So sollen in Zukunft Augenoptiker in Benin ausgebildet werden.