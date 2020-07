Diebe in Homburg : Fahrrad in der Talstraße gestohlen

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein Fahrradschloss wird am 31.08.2011 in Rheine (Nordrhein-Westfalen) mit einem Bolzenschneider geöffnet. In Bayern werden Fahrraddiebe immer seltener gefasst. Im vergangenen Jahr wurden gerade einmal 11,2 Prozent (3231 Fälle) der gestohlenen Drahtesel von der Polizei ermittelt. (zu dpa «Nur jedes neunte gestohlene Fahrrad in Bayern taucht wieder auf» vom 26.08.2017) Foto: Friso Gentsch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: dpa/Friso Gentsch