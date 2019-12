Weihnachts-Blitztournee 2019 : Extrabreit am Samstag im Musikpark

Homburg Die Kultband der 80-er Jahre ist auch heute noch erfolgreich unterwegs, in Homburg nicht zum ersten Mal.

Tickets für das Konzert im Musikpark in der Entenmühlstraße gibt es für 24 und 28 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühr) in der Tourist-Info, Talstraße 57a, über www.ticket-regional.de sowie bei allen mit diesem Online-Anbieter kooperierenden Vorverkaufsstellen.

Nach dem Extrabreit-Konzert am Samstag gibt es im Musikpark eine kleine Pause. Aber bereits kurz nach dem Jahreswechsel geht es weiter. Am Samstag, 4. Januar, 20 Uhr, präsentiert die Homburger Kulturgesellschaft „Heroes – a tribute to David Bowie“.

David Bowie hat die Popkultur nachhaltig geprägt wie kaum ein anderer. Der Ausnahmekünstler jonglierte mit unterschiedlichsten Stilen wie Rock, Folk, Funk, Ambient oder Jazz und kreierte so ein beeindruckendes musikalisches Lebenswerk. Bowie erfand sich künstlerisch stetig neu und setzte mit seinen theatralischen Liveshows neue Maßstäbe, wie eine Rockshow zelebriert werden konnte, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Heroes“ hat sich zum Ziel gesetzt, das alles in einer packenden und authentischen Liveshow darzubieten. Alle Bandmitglieder studieren Rock/Pop/Jazz - Musik und bieten durch ihre Fertigkeiten am Instrument sowie langjähriger Live-Erfahrung eine beeindruckende und professionelle Performance, die regelmäßig begeisterte Fans hinterlässt. Das Repertoire der Band umfasst einen sorgfältig ausgewählten Querschnitt aus Bowies langjähriger Karriere. Klassiker wie „Heroes“, „Let‘s Dance“, „China Girl“ oder „Space Oddity“, aber auch selten gehörte Songs der „Spiders from Mars“-Ära, der Berlin Trilogie und seines Spätwerks werden in einer zweieinhalbstündigen Show zelebriert. Beginn des Konzertes ist um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Die Karten kosten 17 Euro im Vorverkauf plus Gebühr beziehungsweise 20 Euro an der Abendkasse.