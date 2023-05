Auftritt der besonderen Art in Homburg Ex-Voice-Kandidat André Deininger verzaubert Mandy‘s Lounge

Homburg · Das kommt auch in Mandy’s Lounge nicht alle Tage vor: Dass ein Kandidat der Casting-Show „The Voice of Germany“ auftritt. In den letzten Jahren waren es nur Philip Bölter und David Blair, die als Ex-Kandidaten ebenfalls in Homburg gastierten.

02.05.2023, 15:00 Uhr

Der „The Voice of Germany“-Teilnehmer André Deininger spielte ein schönes Konzert in Mandy’s Lounge. Foto: Sebastian Dingler​

Von Sebastian Dingler

Jetzt kam mit André Deininger ein weiterer „The Voice“-Veteran in die Lounge.