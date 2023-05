5. und 9. Mai haben besondere Bedeutung „Europa-Stimmung“ im Saarpfalz-Kreis

Frühlingsstimmung also auch im Saarpfalz-Kreis? „Ganz gewiss“, bekräftigt er, „ich kann die Menschen im Saarpfalz-Kreis nur ermuntern, sich die Entstehungsgeschichte und die stabilisierenden Entwicklungen der EU immer wieder bewusst zu machen. Auch wenn es kritische Stimmen, zunehmend ausgehend von populistischen Parteien, gibt und der Austritt Großbritanniens aus der EU schmerzt: Wenn man sich allein nur die Grundwerte ins Gedächtnis ruft, die im Vertrag über die Europäische Union verankert sind – Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte – liegt es doch auf der Hand, ­wofür wir uns auch in der Zukunft stark machen müssen. Wir müssen nur nach Russland schauen, um zu erkennen, wohin es führt, wenn wir nicht aus unserer Nische der Bequemlichkeit herauskommen und uns für Europa und seine Werte einsetzen. Wir müssen die Kraft haben, Gefährdungen immer von Neuem zu überwinden, so wie der Appell des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker in seiner berühmten Gedenkrede am 8. Mai 1985 zum Kriegsende 1945 lautete.“