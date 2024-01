Statistik Etwas weniger Kinder in Homburg, dafür deutlich weniger Sterbefälle

Was die Namenswahl bei den Eheschließungen in Homburg anbelangt, so sprachen sich im vergangenen Jahr 33 Paare für eine getrennte Namensführung aus, während sich 123 Paare auf einen gemeinsamen Ehenamen festlegten. In 115 Fällen wurde dabei der Name des Mannes bzw. des Ehegatten 1 der Ehename. Acht Mal wurde der Name der Ehefrau bzw. des Ehegatten 2 der Ehename, in acht Fällen wählte die Ehefrau einen Begleitnamen, in einem Fall wählte der Ehegatte einen Begleitnamen.