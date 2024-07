Homburg/St. Ingbert Homburger Kreistag hat gewählt – Diese Position bekleidet Esra Limbacher jetzt im Kreistag

Als die Tagesordnung mit der Verabschiedung von Kreistagsmitgliedern schon abgeschlossen war, brachte Gerhard Hartmann noch zwei Punkte zur Sprache. Ob der Kreis am Haus Lochfeld in Wittersheim einen Behindertenparkplatz einrichte? In Gallos Antwort („Wir sind dran.“) fiel der FWG’ler dann mit der zweiten Frage hinsichtlich angedachter Maßnahmen gegen die Verkehrsbelastung im Saarpfalz-Kreis – zu schnellem Fahren, aber auch der Lage aktuell am gesperrten Staffel. „Es macht keinen Spaß, an einer Straße zu wohnen, an der 50 Prozent der Verkehrsteilnehmer das Geschwindigkeitslimit ignorieren.“