Esra Limbacher startet durch : Neuer Hoffnungsträger

Die Homburger SPD befindet sich derzeit in schwerem Fahrwasser. Die Schneidewind-Affäre ist allgegenwärtig und lähmt geradezu das politische Tun der Partei. Da ist es schon erstaunlich, dass sich quasi im Schatten der unendlichen Detektiv-Geschichte ein neuer Hoffnungsträger der Sozialdemokraten seinen Weg bahnt: Esra Limbacher.

Der 32-Jährige, der nicht nur so heißt, sondern auch ein gebürtiger Limbacher ist, startet derzeit geradezu durch. Seit 2020 ist er Vorsitzender der SPD Homburg-Mitte. Im Kreistag ist er Fraktionschef. Jetzt soll er Stefan Pauluhn nicht nur als Saarpfalz-Chef beerben, sondern für diesen auch in den Landtag einziehen. Dazu kommt, dass Limbacher wohl auch von seiner Partei zum zweiten Mal in den Bundestagswahlkampf geschickt wird.