Bundestagswahl 2021 : Sozialdemokrat Esra Limbacher erringt den Wahlsieg – doch auch sein Rivale zieht in den Bundestag ein

Esra Limbacher (SPD) war der Sieger am Wahlabend. Foto: Thorsten Wolf

Homburg/Berlin Die SPD gewann in diesem Jahr alle Wahlkreise im Saarland. So zog Esra Limbacher erstmals für Homburg in den Bundestag. Warum dennoch sein Rivale Markus Uhl (CDU) nicht leer ausging.