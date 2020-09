Wechsel bei der SPD Homburg-Mitte : Esra Limbacher an die Spitze der SPD Homburg gewählt

Homburg Nachdem der langjährige Vorsitzende Dieter Reichert vergangenes Jahr verstorben ist, kam der SPD-Ortsverein Homburg-Mitte jetzt zur Wahl eines neuen Vorstandes zusammen.

Dabei wurde Esra Limbacher, 31, der Fraktionsvorsitzende im Kreistag des Saarpfalz-Kreises, in geheimer Wahl einstimmig an die Spitze der Homburger Sozialdemokraten gewählt. Vorgeschlagen hatte ihn Dieter Schunck, der kommissarisch den Vorsitz übernommen hatte. Der Ortsverein Homburg-Mitte ist einer der größten und mitgliederstärksten Ortsvereine in Homburg und dem gesamten Kreis, hieß es in dem Schreiben der SPD weiter.