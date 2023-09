Strukturwandel Wie die Zukunft des Hauptfriedhofs aussehen könnte

Um über diese Frage und auch über die Zukunft des Homburger Hauptfriedhofs zu diskutieren, hatte Bürgermeister Michael Forster kürzlich zu einem Workshop Vertreter aus dem Stadtrat, die Ortsvorsteher und Ortsvertrauenspersonen, die Kirchen in Homburg, aber auch Bestatter sowie Steinmetzbetriebe eingeladen. „Es geht bei diesem Workshop auch darum, wie wir dauerhaft unseren Hauptfriedhof gestalten. Es geht aber auch darum, wie sich in der Zukunft die Kosten sowohl bei den Bestattungen als auch bei uns in Bezug auf die Unterhaltung des Friedhofs entwickeln“, wird Forster in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zitiert.