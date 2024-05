Interessen junger Menschen Auch beim Wählen gibt es ein erstes Mal

Manchmal wird einem in einem eher unerwarteten Moment klar, was es bedeutet, die Wahl zu haben, das Recht mitzubestimmen – frei und geheim. Das sind nicht die Plakate der Kandidatinnen und Kandidaten, die jetzt an den Laternen und Plakatwänden hängen, auch nicht die Grillabende und ähnliches, zu denen die Parteien gerade einladen. Und es sind auch nicht die Infostände vor Supermärkten oder in der Fußgängerzone. Es ist ein schlichter, grauer Brief mit der Wahlbenachrichtigung. Für die einen ist das seit Jahren selbstverständlich, für die anderen ist es eine Premiere. Die Europawahl steht an. Und wahlberechtigt sind hierbei nun junge Menschen schon ab 16 Jahren. Sie halten den Brief jetzt zum ersten Mal im Leben in den Händen – viele tun es mit einer gewissen Ehrfurcht. Es ist ihnen eben doch nicht egal, dass ihre Stimme bei den Wahlen zählt, wenn auch nicht bei allen Entscheidungen, die am 9. Juni fallen werden.