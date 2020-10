Sportlerehrung in Homburg : Eifrige Sportler wurden ausgezeichnet

Sportlerehrung in Homburg

Homburg Zahlreiche Sportlerinnen und Sportler haben in diesem Jahr in der Stadt Homburg erneut das deutsche Sportabzeichen abgelegt.

Viele interessierte Sportlerinnen und Sportler waren auch in diesem Jahr wieder dem Aufruf des Stadtverbands für Sport (SfS) Homburg gefolgt, haben im Waldstadion trainiert und das Sportabzeichen abgelegt. Um diesen Einsatz zu belohnen, zeichnete der Stadtverband vor kurzem sechs Personen aus, die das Sportabzeichen mehr als 25 Mal erworben haben, wie es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung weiter heißt. Angesichts der Absage der Sportlerehrung im kommenden Jahr wolle der SfS „das Sportabzeichen nicht unter den Tisch fallen lassen“, betonte SfS-Vorsitzende Astrid Bonaventura bei dieser „außerordentlichen“ Ehrung im Rahmen des letzten Trainings im Homburger Waldstadion. Zusammen mit ihrem Stellvertreter Thomas Clemenz sowie Michael Kuhlgatz vom Schul- und Sportamt zeichnete Bonaventura Josef Roth aus, der bereits 54 Mal das Sportabzeichen abgelegt hat. Zudem wurden Frank Best (38 Mal), Hans Seel (37 Mal), Günther Brod (32 Mal), Jutta Sehr (31 Mal) sowie Gerhard Emrich (30 Mal) geehrt.