Grünschnitt entsorgen : Grüngutkarte ist ab dem Jahresbeginn erhältlich

Homburg Um die Grünschnittsammelplätze im Homburger Stadtgebiet auch im Jahr 2023 für die Abgabe privaten Grünguts nutzen zu können, ist der Erwerb einer neuen Grünschnittkarte notwendig. Darauf weist die Abteilung Umwelt und Grünflächen der Stadtverwaltung hin.

Anders als in diesem Jahr steht die Karte nicht erst ab Mitte Januar zur Verfügung, sondern direkt zu Beginn des neuen Jahres, also ab Montag, 2. Januar. Sie kann an den bekannten Verkaufsstellen – in der Tourist-Info in der Talstraße und an der Information im Rathaus – erworben werden. Eine Terminvereinbarung für den Kauf der Grundgutkarte ist nicht erforderlich.