Vortrag und Rundgang in Homburg Erster ökumenischer Orgelspaziergang in Homburg

Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr im Siebenpfeifferhaus, Kirchenstraße 8, mit einem Vortrag des Theologen Bernhard H. Bonkhoff, Verfasser zahlreicher Bücher zur pfälzischen und saarländischen Orgel- und Glockenkunde. Bonkhoff wird die beiden Instrumente, die an diesem Tag erklingen, fachlich vorstellen. Darauf spaziert die Gruppe in die benachbarte katholische Michaelskirche, in der Christian von Blohn die Orgel der Firma Mayer/Heusweiler in einem kleinen Konzert klanglich präsentieren wird.