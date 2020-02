Erstmals seit vielen Jahren : Erster Masernfall im Saarpfalz-Kreis bestätigt

Homburg Jetzt gibt es auch im Ostsaarland den ersten Masernfall. Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises informiert, dass in einem Stadtteil von Homburg erstmals seit vielen Jahren wieder Masern bei einem Patienten festgestellt wurden.

Nach Angaben des Gesundheitsamtes des Saarpfalz-Kreises wurden am Dienstag, 4. Februar, bei einer erwachsenen Frau ein mit den Masern typischerweise einhergehender roter Hautausschlag festgestellt. Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises in Homburg ist am Samstag, 8. Februar, von 10 bis 13 Uhr geöffnet, um mögliche Kontaktpersonen in dem aktuellen Masernfall zu beraten.