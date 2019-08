Rettungsdienste : Eine Arbeit im Dienst der Gesellschaft

Homburg Hilfsorganisationen präsentierten am Homburger Forum ihre Abeit beim Tag des Katastrophenschutzes.

So was hat man zwischen Gersheim und Homburg noch nicht gesehen: Mit dem „Tag der Hilfsorganisationen im Katastrophenschutz“ brachte der Saarpfalz-Kreis am Samstag auf dem großen Parkplatz am Homburger Forum alle so genannten Blaulichtdienste an einem Tag und an einem Ort zusammen – um auf diesem Weg ganz unterschiedliche Ziele zu verfolgen und zu erreichen. Welche, das schilderte Landrat Theophil Gallo als Urheber der Veranstaltung im Gespräch mit unserer Zeitung.

Für die Bundeswehr, vor Jahrzehnten einer der Eckpfeiler im Katastrophenschutz, heute aber in der Fläche bei weitem nicht mehr so präsent, zeigte das Landeskommando Saarland Flagge. Konkret präsentierte sich hier das komplett aus Reservisten bestehende Kreisverbindungskommando beim Saarpfalz-Kreis mit einem Informations- und Gesprächsangebot. Diese Präsenz ergab Sinn, wissen doch wahrscheinlich die wenigsten, dass es ein solches Kreisverbindungskommando gibt und welche Aufgaben es hat. Diese Wissenslücken schloss am Samstag Oberstleutnant der Reserve Ingo Greber, der stellvertretende Leiter des Kommandos. Er stellte voran, dass das Landeskommando Saarland mit Sitz in Saarlouis die „Botschaft“ der Bundeswehr im Saarland sei. „Das Landeskommando hat in jedem Landkreis ein Kreisverbindungskommando. Und dieses hat die Aufgabe, den Landrat zu beraten und zu unterstützen. Wir stehen dann zur Verfügung, wenn der Landrat irgendwann signalisiert, dass er ein Problem hat, das er mit seinen Kräften nicht lösen kann und er deswegen zusätzliche Fähigkeiten benötigt.“ Auf Basis eines so genannten „Hilfeleistungsantrags“ arbeite dann das Kreisverbindungskommando als Schnittstelle bei der Umsetzung von Amtshilfe für den Saarpfalz-Kreis, verdeutlichte Gerber. „Und wir beraten den Landrat so, dass er auch das bekommt, was er wirklich braucht.“