Fahrradclub auf dem Campus in Homburg Uniklinik will zum Fahrradfahren animieren

Da hatte sich wohl so manch vorbeifahrender Autofahrer gefragt, welche Aktion hier gerade stattfindet. Am Donnerstag waren im Eingangsbereich am Homburger Uniklinikum mehrere Stände aufgebaut. Um was es dabei ging? Ein Bicycle-Day (auf Deutsch: Fahrrad Tag) mit Fahrradcodierung. Der Grundgedanke, der dahinter steckt, ist einfach: Die Mitarbeiter des Universiätsklinikums sollen dazu animiert werden, mit ihrem Fahrrad zur Arbeit zu kommen.