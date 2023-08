Ausstellung „Artmosphäre“ in Homburg Ideen aus dem Internet, von der Mama oder Herzmenschen: In Homburg zeigten über 80 Künstler ihr Können

Ohne Zweifel, die Homburger „Artmosphäre“ ist immer wieder eine große Geschichte. Was nun diese ganz besondere Kunstschau ausmacht, sind dabei die vielen interessanten Kapitel, aus denen genau diese große Geschichte geschrieben wird. In diesem Jahr waren es mehr als 80 Künstlerinnen und Künstler, Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker, die am Samstag mit ihren Arbeiten dafür sorgten, dass es an Bemerkenswertem auch 2023 nicht mangelte. Drei der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ihre „Kapitel“ in der erneut großen Geschichte der Kunstausstellung unter freiem Himmel haben wir uns etwas genauer angeschaut.