Bayerische Tradition Start mit 2000 Besuchern – so war die Eröffnung der Homburger Wiesn

Schon gut zwei Stunden vor der Eröffnung begann der Besucherstrom in das Festzelt in unmittelbarer Nähe des Forums. Passend wurde sich in bayrischer Tracht eingekleidet: Dirndl für die Damen, Lederhosen für die Herren. Viele Vereine und Firmen waren mit Gruppen und Abordnungen vertreten. So Stephan Ehrhardt, Sportwart des Tennisclubs Sanddorf: „Es macht einfach Spaß, gemeinsam mit unseren Mitgliedern zu feiern“. Für die diesjährige Auflage der Homburger Wiesn habe man 30 Plätze an drei Tischen reserviert. Auch eine Arztpraxis hatte vorgesorgt. Zehn Mitarbeiter, darunter Antonia Mühlberger, waren am Samstag vor Ort. „Spaß, Geselligkeit und Gemeinschaftsgefühl werden bei unserem Besuch auf der Wiesn großgeschrieben“, erklärte sie.