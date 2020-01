Kriminalpolizei : Gescheiterter Einbruchsversuch in Homburg

Homburg Die Serie von Einbrüchen beziehungsweise Einbruchsversuche in der Homburger Lagerstraße reißt nicht ab. Jetzt registrierte die Homburger Polizei einen weiteren Einbruchsversuch. Im Zeitraum vom 30. Dezember, 18 Uhr, und dem 8. Januar, 15 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, in ein unbewohntes und derzeit im Umbau befindliches Einfamilienhaus in der Vorstand einzusteien.

Der Einbrecher begab sich nach Angaben der Polizei an die frei zugängliche Hauseingangstür und versuchte vergeblich, diese aufzubrechen. Auch die Versuche, zwei Kellertüren auf der Gebäuderückseite aufzuhebeln, misslangen, weshalb der Täter schließlich von seinem Vorhaben absah und sich vom Tatort entfernte. An den angegangenen Türen entstand jeweils Sachschaden. In der Lagerstraße wurde in den vergangenen Tagen bereits in ein anderes Wohnhaus eingebrochen, ein weiterer Einbruchsversuch scheiterte (wir berichteten).