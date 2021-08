Dauereinsatz wegen Bränden : Erneuter Brand auf Recyclinghof in Homburg hält Feuerwehr in Atem

Foto: Feuerwehr Homburg

Homburg „Feuer auf dem Schrottplatz“ - die Zweite. Was fast wie bei Dreharbeiten klingt, wurde für die Homburger Feuerwehr gestern ernst. Am späten Abend mussten sie erneut ausrücken nachdem sie den Tag über bereits einen Großbrand in Erbach bekämpft hatten.

Kaum waren die Aufräumarbeiten des Großeinsatzes beim Brand auf dem Schrottplatz beendet, die Einsatzbereitschaft wieder vollständig hergestellt und die meisten ehrenamtlichen Einsatzkräfte im Bett, ging auch schon wieder der Melder.

Gegen 23 Uhr wurde Flammenschein auf einem weiteren Schrott-Recyclingbetrieb in Homburg gemeldet, sodass die Feuerwehr erneut ausrücken musste.

Vor Ort konnte schnell festgestellt werden, dass es zu einem Brand in einem Container auf dem Betriebsgelände gekommen war.

Durch die Vornahme mehrerer Schlauchleitungen und den gezielten Einsatz von Dachwerfen konnte der Brand effektiv bekämpft und gelöscht werden.

Der Einsatz wurde spät in der Nacht beendet.