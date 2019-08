An der Berliner Straße : Im Erbacher Wald hat es wieder gebrannt

In einem Waldstück bei Erbach war erneut ein Brandstifter unterwegs. Foto: dpa/Marcel Kusch

Erbach Es hat erneut gebrannt in einem Waldstück in Erbach. Das teilt die Polizei mit. Diesmal setzte am vergangenen Samstag, 10. August, ein unbekannter Täter gegen 17.30 Uhr, eine etwa ein Quadratmeter große Fläche Waldboden in Brand, hieß es weiter.

Die Stelle liege etwa 200 Meter von der Berliner Straße entfernt und unmittelbar an einem dort verlaufen Waldweg. Die Feuerwehr Homburg habe die Flammen schnell löschen können. In den vergangenen Wochen hatte es hier immer wieder Brände gegeben. So waren in dem Waldstück zum Beispiel Anfang Juli etliche ähnliche Vorfälle registriert worden, zum Teil mehrfach innerhalb einer Woche. Am 10. Juli stand etwa eine Fläche von 200 Quadratmetern in Flammen. Nun sucht die Polizei im aktuellen Fall nach Zeugen.