Kostenpflichtiger Inhalt: Ermittlungsverfahren : Kein grünes Licht vom Aufsichtsrat

Unser Bild zeigt die Vorbereitungsarbeiten für den Bau des Homburger Kombibads stadtausgangs in Richtung Bruchhof. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch erstmals die Hochwasserproblematik diskutiert. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Grundstückskauf am Kombibad lässt weiterhin viele Fragen offenen. Stadtrat zum Ermittlungsverfahren informiert.

Vorletzte Woche wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft erneut gegen die frühere Homburger Stadtverwaltung ermittelt. Dieses Mal geht es um den ominösen Kauf eines Grundstücks im Zuge des Kombibad-Baus an der so genannten „Hinkelsbix“ im Jahr 2014 (wir berichteten). Auf Antrag der Linken-Fraktion befasste sich der Homburger Stadtrat am Dienstagabend mit dem Thema. Linken-Fraktionssprecherin Barbara Spaniol wollte dazu von der Verwaltung wissen, wie der Sachstand des Verfahrens ist.

Bürgermeister Michael Forster (CDU) schilderte zunächst noch einmal, wieso er die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hatte. Eine überörtliche Prüfung habe ihn auf den Sachverhalt hingewiesen, bei dem ein strafrechtliches Verhalten zumindest nicht ausgeschlossen werden könne. Diese Prüfer hätten entdeckt, dass die Stadt im Jahr 2014 ein Nachbargrundstück zum Kombibad für einen weitaus höheren Preis erworben habe, als dieses wenige Monate zuvor von der früheren Inhaberin, einer Wohnungsbaugesellschaft des früheren Neunkircher Eisenwerkes, angeboten worden sei. Im September 2013 noch sollte die Stadt 325 000 Euro für das Gelände samt Wohnhausbebauung zahlen. Anfang 2014 musste die Stadt schließlich 450 000 Euro für nur einen kleineren Teil der Fläche berappen – ohne die stark sanierungsbedürftigen Wohnhäuser.

Info B-423-Umgehung in der Warteschleife Mit den Planungen einer Umgehungsstraße zur B 423 geht es derzeit nicht so recht voran. Im Stadtrat wollte die AfD-Fraktion in ihrem Antrag Näheres über die Fortschritte der „B 423-neu“ wissen. Bürgermeister Michael Forster erläuterte, dass das Planfeststellungsverfahren noch anhängig sei. Dazu gebe es mehr als 800 Einwendungen von Bürgern. Geprüft würden unter anderem die Auswirkungen auf den Naturschutz und hierbei insbesondere auch die Wildkatzen-Problematik. Wie Anfang des Jahres bekannt wurde, ist die Mastau bei Schwarzenbach wahrscheinlich Durchzugsgebiet der seltenen Vierbeiner. Am Rande: Das Thema Wildkatzen spielt auch bei der Frage einer Reaktivierung der alten Bahntrasse inzwischen eine größere Rolle. Forster zur B 423: Ein Erörterungstermin zum aktuellen Verfahren stehe bislang nicht fest. Allerdings hätten einige Einwände dazu geführt, dass Änderungen vorgenommen werden müssten.

Weitere Besonderheit: In der kurzen Phase war das Grundstück bereits an einen Homburger Geschäftsmann verkauft worden, der dieses dann wiederum der Stadt angeboten hatte – für 125 000 Euro mehr. Forster dazu: „Ich habe nach diesen Erkenntnissen die Fraktionsvorsitzenden informiert und die Unterlagen an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Es war Eile geboten, da eine Verjährung der Angelegenheit drohte.“ Es habe beim Bau des Koi Gründe für den Ankauf gegeben, da die Anforderungen an das dort festgelegte Überschwemmungsgebiet erfüllt werden mussten. „Der Kauf war also durchaus notwendig, auch weil ein neuer Kanal gelegt werden musste“, so der Bürgermeister weiter. Die Frage, warum das Teilgrundstück dann plötzlich deutlich teurer war als zuvor, müsse nun die Staatsanwaltschaft klären.

Bei der Befragung am Dienstagabend trat zu Tage, dass der Aufsichtsrat der Homburger Parkhaus- und Stadtbus-Gesellschaft (HPS), über die der Grundstückskauf abgewickelt worden war, bei mehreren Sitzungen keine Kaufempfehlung gegeben habe. Von diesem Gremium, das mit Ratsmitgliedern besetzt ist und generell nichtöffentlich tagt, gab es also kein grünes Licht. Dennoch wurde der Kauf dann im Juli 2014 vom Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung und nur mit knapper Mehrheit beschlossen. Die Ratsmitglieder waren aber zu diesem Zeitpunkt, wie es scheint, nicht über alle wesentlichen Gesichtspunkte informiert. So soll ihnen nicht bekannt gewesen sein, dass sich die Stadtspitze zwischenzeitlich das Grundstück mit einem so genannten Optionsvertrag gesichert hatte, damit kein anderer Interessent das Gelände kaufen konnte.

Dass sich die Mehrheit im Stadtrat am Ende für den Erwerb zu einer Summe von 450 000 Euro geeinigt hatte, scheint auch mit dem zeitlichen Druck im Zusammenhang zu stehen. Das Grundstück musste her, um den Bau des Kombibades nicht zu gefährden, nachdem die Stadtspitze die Hochwasserproblematik lange Zeit nicht ernst genommen hatte.