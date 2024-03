Veranstaltungen im Römermuseum Römermuseum bietet wieder abwechslungsreiches Programm

Auch Musikliebhaber dürfen sich freuen. In den Sommermonaten ist das Römermuseum wieder Ort für die beliebte Kleinkunstreihe „Kultur im Museum“, die von der Homburger Kulturgesellschaft durchgeführt wird. Barockliebhaber kommen ebenso auf ihre Kosten. Anknüpfend an die erfolgreiche Reihe „K&K – Kunstgeschichte trifft Kammerzofe“ plaudern Jutta Schwan und Kammerzofe Henrietta alias Monika Link aus dem Nähkästchen der barocken Upperclass. Mit vier Terminen knapp bemessen, berichten sie spannend und unterhaltsam, was in dieser für Homburg so wichtigen Epoche lief. Oder nicht lief. Oder auch schieflief.