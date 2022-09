Dorffest nach zwei Jahren Pause : Erfolgreicher Neustart in Schwarzenbach

Schwarzenbach Das Dorffest am vergangenen Wochenende verzeichnete einen sehr guten Besuch. Planungen für das kommende Jahr sind bereits angelaufen.

Gemütlichkeit bei Speisen, Getränke und Unterhaltungsmusik waren Trumpf beim Schwarzenbacher Dorffest am vergangenen Wochenende. „Endlich durften wir zu unserer Veranstaltung wieder viele Gäste und Freunde einladen“, stellte nicht nur der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins, Otwin Neumann, fest. Sein Verein hatte wieder die Federführung der Organisation übernommen in einer Gemeinschaftsaktion mit der Dorfgemeinschaft Schwarzenbach Vereine.

Zu diesen Vereinen gehört auch die Stiftung „Homburger Meilensteine“, die für Speisen auf dem Dorffest gesorgt hatte. Klaudia Ackermann und Peter Schäfer, beide Gründungsmitglieder, waren auch diesmal live vor Ort, auch um für ihre Stiftung zu werben. „Wir setzen uns dafür ein, dass junge Menschen mit Handicap im Verbund mit dem Jugenddorf schulische und berufliche Zukunftsperspektiven erhalten“, so Schäfer. Im CJD mit einer Niederlassung in Schwarzenbach werden unter anderem Kinder und junge Menschen gefördert, die sonst kaum Chancen hätten. In den Schulen und Ausbildungsstätten des CjD werden benachteiligte junge Menschen wichtige Grundlagen für das Leben vermittelt. Die Stiftung „Homburger Meilensteine“ fördert schulische und außerschulische Projekte, soziales Verhaltenstraining, erlebnispädagogische Bildungsmaßnahmen und technische Hilfsmittel für junge Menschen, die sich in einer Notlage befinden. Schäfer: „Die Einnahmen aus unseren Stand beim Dorffest fließen selbstverständlich in unsere Stiftung.“