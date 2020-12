Schwerpunkt auf E-Autos : Erdgas-Tankstelle an A 6 schließt

Symbaolfoto. Foto: Friedrich Stark/Ford Foto: Friedrich Stark

omburg Die Stadtwerke Homburg schließen zum 4. Januar die Erdgas-Tankstelle an der Autobahnraststätte „Homburg Saar“ an der A 6 in Richtung Kaiserslautern. Hohe Wartungskosten und eine zu geringe Nachfrage führten zu dieser Entscheidung, heißt es in der Pressemitteilung des Versorgungsunternehmens.

Hingegen bleibe die große Erdgas-Tankstelle in der Berliner Straße gegenüber dem Michelin-Reifenwerk weiter bestehen. Hier tanken derzeit rund 200 Fahrzeuge klimaneutrales Biomethan, dass aus der Vergärung mit Stroh stammt. Der Standort werde von Autofahrern genutzt, sei insbesondere aber auch für Busse und Lastwagen mit Erdgasantrieb geeignet, die aktuell von der Mautbefreiung bei der Betankung mit Biomethan profitierten. Derzeit sei dort die zusätzliche Errichtung einer Wasserstofftankstelle in der Prüfung, heißt es weiter.