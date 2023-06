Erbach: Monatlicher Reparaturtreff Ins Reparaturcafé statt in die Tonne

Defekte Pumpen an Kaffeeautomaten, verstopfte Schwimmbadpumpen und Kleider, bei denen sich eine Naht gelöst hat – all das bekommt im Reparaturtreff in Erbach eine zweite Chance. Einmal im Monat sind Ehrenamtliche auf dem Awo-Gelände von 14 bis 17 Uhr in Erbach im Einsatz. Auf zwei großen Tischen, die mit Vlies und jeder Menge Werkzeug bedeckt sind, schauen sich Ehrenamtliche nacheinander die vorbeigebrachten Teile an.