Konzert im Saalbau Entfesselte Spielfreude im Saalbau

Aber in Homburg fand sie in der gerade mal 23-jährigen saarländischen Pianistin Martina Rommel eine offensichtlich früh vollendete Nachahmerin. Die studiert aktuell zwar noch bei Thomas Duis an der Musikhochschule in Saarbrücken, hat aber schon eine Reihe illustrer Wettbewerbspreise und Konzertauftritte vorzuweisen. In den drei Sätzen des Klavierkonzertes „Mambo“, „Andante Moderato“ und „Allegro Venezolano“ wetteiferte ihre technische Brillanz und die fein nuancierte Ausdeutung der ausgewählten Latin-Tänze mit der hinreißenden Spielfreude des Homburger Sinfonieorchesters. Nach dem überschäumenden Finale in Venezuela feierte das verblüffte Publikum die junge Solistin, das Orchester und den Dirigenten zu Recht mit lautstarkem Jubel. Der entlud sich zuletzt auch nach der mitreißend gestalteten Tondichtung „Scheherazade“ von Nicolai Rimsky-Korsakov (1844-1908).