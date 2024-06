Entdeckungstour Pflege Im Uniklinikum auf Entdeckertour

Zum Auftakt der der Aktion „Entdeckertouren Pflege“ ist die Arbeitskammer des Saarlandes am kommenden Freitag, 21. Juni, 9 bis 13 Uhr, gemeinsam mit Gesundheitsminister Magnus Jung am Universitätsklinikum in Homburg zu Gast. Das Klinikum hat für die jungen Menschen ein abwechslungsreiches Programm entworfen, bei dem die Mädchen und Jungs in verschiedene Berufsschwerpunkte, die es im Krankenhaus gibt, hineinschnuppern können. Vor Ort sind Schülerinnen und Schüler der Galileo-Schule in Bexbach, heißt es in der Pressemitteilung der Arbeitskammer.