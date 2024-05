Empfang der Betriebsräte Wirtschaftsstandort soll geschützt werden

Der Wirtschaftsstandort Homburg steht unter Druck. Das bewies nicht zuletzt die Ankündigung eines massiven Stellenabbaus beim Reifenhersteller Michelin (wir berichteten mehrfach). In diesen Zeiten sind dann immer wieder die Politik und die Verwaltungen in den Städten und Gemeinden gefordert, in denen ein deutlicher Arbeitsplatzabbau droht oder schon im Gange ist.