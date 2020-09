Sicherheit geht vor : Einsatz für Sicherheit der Schüler in Homburg

Homburg Seit Beginn des Schulunterrichts nach den Sommerferien ist die Mitarbeiterin des Homburger Ordnungsamts, Astrid Schweig, verstärkt mit dem Fahrrad im Einsatz, berichtet die Stadt. Normalerweise ist sie zu Fuß unterwegs und gelegentlich auch mit dem Fahrrad in den Stadtteilen aktiv.

„Mit dem Elektro-Fahrrad kann ich meinen Aktionsradius deutlich erweitern“, erklärt Astrid Schweig, die neben den Grundschulen in der Stadt beispielsweise auch in der Kardinal-Wendel-Straße, im Bereich von Oberer und Unterer Allee, in der Talstraße sowie am BBZ und in Erbach unterwegs ist. Eines ihrer vorrangigen Ziele ist es, Falschparker, die Rad- und Gehwege blockieren und die Schulkinder beinträchtigen, auf ihr Verhalten aufmerksam zu machen oder auch Verwarnungen auszusprechen. Damit möchte sie gerade in den ersten Wochen des Schulbeginns für mehr Sicherheit sorgen.