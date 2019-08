Auszeichnung : Hohe Auszeichnung für Betrieb in Einöd

Einöd Metzgerei Schwitzgebel wurde von einer Fachzeitschrift zur „besten Metzgerei des Saarlandes“ gekürt.

Die Fachzeitschrift „Feinschmecker“ hat die 500 besten Metzgereien Deutschlands gekürt. Darunter sind auch mehrere aus dem Saarland. Ein Betrieb aus Einöd hat die Nase ganz vorn. Die Metzgerei Schwitzgebel in der Hauptstraße 58 in Einöd ist demnach die „beste des Saarlandes“. Das Fachmagazin ernannte den Betrieb in seiner am Mittwoch, 7. August, erschienenen Ausgabe zum Landessieger. Somit landet die Metzgerei Schwitzgebel auch unter den besten 500 Metzgereien in ganz Deutschland.

Inhaber der Metzgerei ist Dieter Schwitzgebel. Der 54-Jährige erhielt seinen Meisterbrief 1988 in Landshut. Die Ausbildung erfolgte in der Metzgerei Heller in Ixheim. „Unsere Metzgerei hier in Einöd befindet sich bereits in der fünften Generation in Familienhand. Ich bin der Jüngste bei uns in der Familie. Mein Berufswunsch war völlig mir überlassen“, erzählt der Metzgermeister und ergänzt: „Nur so macht das auch Sinn. Wenn man irgendwo hinein gedrängt wird, führt das selten zu Erfolg. Meine Schwester ist hier später in den Betrieb eingestiegen, und mein Bruder hat beruflich etwas ganz anderes gemacht.“ Die Bewertung lief anonym ab. „Wir sind extrem stolz auf diese Auszeichnung, da es eine Wertschätzung unserer Arbeit ist. Gelistet in diesen 500 besten Metzgereien sind wir seit 2003. Dass wir nun sogar Landessieger geworden sind, war natürlich etwas ganz besonderes“, freut sich Schwitzgebel.