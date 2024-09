Nach Mauereinsturz im Januar an der Gustavsburg Loch in historische Mauer in Jägersburg: Sanierung soll 140.000 Euro kosten

Wer gern an der Gustavsburg in Jägersburg spazieren geht, weiß, dass in einem Mauerstück immer noch ein großes Loch klafft. Das ist nun schon seit Januar so – und der Schock, der direkt nach dem Ausbruch ziemlich groß war, ist der Frage gewichen, wann denn hier nun etwas passiert. Grund für den drei Meter breiten Ausbruch in der Brüstungsmauer an der Seite der Burg in Verlängerung der Hubertuskapelle war eine Unterspülung, begünstigt durch den Dauerregen in den Winterwochen zuvor.