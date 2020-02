Sachbeschädigung in Beeden : Sachbeschädigung an Wohnhaus

Am Sonntag kurz nach 3 Uhr wurde die doppelt verglaste Eingangstür eines Anwesens in der Remigiusstraße in Beeden von einem bislang unbekannten Täter eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.