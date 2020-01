Kostenpflichtiger Inhalt: Bewohnerin kann sich selbst ins Freie retten : Haus in Beeden stand in Flammen

Am späten Montagabend brannte ein Haus in der Beeder Remigiusstraße. Als die Wehr vor Ort eintraf, drang dichter Qualm aus dem Gebäude. Foto: BeckerBredel

Beeden Die 67-Jährige Bewohnerin konnte sich in der Nacht selbst aus ihrem brennenden Haus in Beeden retten. Doch in ihr Zuhause wird sie nicht zurückkehren können. Die untere Etage wurde komplett vom Feuer zerstört. Vermutlich wurde der Brand durch eine Kerze ausgelöst.

Am Dienstagmorgen, nach dem großen Feuer der Nacht, ist der Eingang zum Haus in der Beeder Remigiusstraße zerstört. Die Wohnungstür, die Fenster daneben sind komplett verbrannt. Auch im Erdgeschoss hat das Feuer nicht viel übrig gelassen: Die Räume samt Einrichtung sind ausgebrannt. Auch die Deckenkonstruktion ist betroffen. Bewohnbar ist die Doppelhaushälfte nicht mehr. Ermittler sind hier, um sich ein Bild zu machen. Gegen Mittag ist die Aufnahme der Brandursache beendet. Das Ergebnis: Es liegt laut Polizei mit Sicherheit kein technischer Defekt als Grund für das Feuer vor. Es sei vielmehr davon auszugehen, dass es sich um einen „fahrlässigen Umgang mit Kerzen gehandelt hat“.

Damit ist schon recht schnell nach dem Hausbrand klar, warum das passieren konnte. Die Folgen sind weitreichend. Es war Montagnacht um kurz nach 23 Uhr, als Nachbarn Polizei und Feuerwehr alarmierten, die jetzt weitere Details der Brandnacht mitteilen. „Das Haus unserer Nachbarin brennt lichterloh“, so lautete die erste Meldung. Mit dieser Information rasten die Rettungskräfte zum Brandort. Die 67-jährige Bewohnerin des Hauses, das in Flammen stand, hatte sich da schon alleine ins Freie retten können. Außerdem waren zwei Feuerwehrleute, die in Beeden leben, besonders schnell vor Ort, berichtet Homburgs Wehrführer Peter Nashan, der ebenfalls in Beeden war. Die beiden hätten sofort damit angefangen, mit drei Pulverlöschern die Flammen einzudämmen, so gelang es ihnen, eine Ausbreitung des ausgedehnten Wohnungsbrandes im Erdgeschoss auf den Dachstuhl zu verhindern. Auch konnten sie die Kollegen näher zur Situation informieren.

Mit sechs Löschfahrzeugen samt Drehleiter und 35 Mann waren die Feuerwehren aus Homburg-Mitte und Wörschweiler vor Ort. Es wurden zwei Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Zwei Streifenfahrzeuge der Polizei waren ebenfalls da. Die Situation: schwierig. Auch die Bewohner der anderen Haushälfte mussten ins Freie gebracht werden: ein Ehepaar und ihre Tochter. Zu groß war anfangs die Gefahr, dass die Flammen übergreifen könnten.

In der betroffenen Haushälfte stand das Erdgeschoss komplett in Brand, ebenfalls die gesamte Einrichtung und die Dachkonstruktion. Die große Hitze, die sich dadurch entwickelte, bereitete der Wehr Probleme. Dass sich die Haustür an der Rückseite des Gebäudes befindet, machte es zusätzlich schwierig. Dennoch brachte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle. Der gesamte Einsatz dauerte aber gut drei Stunden. Während der Löscharbeiten wurde die Remigiusstraße komplett gesperrt. Durch die starke Rauchentwicklung wurde auch das angebaute Nachbarhaus im Dach- und Obergeschoss stark verraucht, auch hier musste ein Trupp unter Atemschutz tätig werden. Am Ende konnten die Nachbarn aber in ihre Haushälfte zurückkehren, sagt Wehrführer Nashan.

Da in der ausgebrannten Hälfte auch die Deckenkonstruktion betroffen ist, wurde ein Fachberater des THW zu Rate gezogen, der klären musste, ob es die Statik zuließ, dass die Feuerwehr auch ins obere Stockwerk konnte. Außerdem sicherte das THW die ausgebrannte Haustür, sodass hier niemand hineingelangt, der sich bereichern will. Später überprüfte die Feuerwehr mit einer Wärmebildkamera, ob noch Glutnester vorhanden sind, die auch zwei bis drei Stunden später noch aufflackern können.