Erfolgreiche Vereinsgeschichte Eine neue Chance für die Erbacher Ringer

In der zweiten Jahreshälfte 2008 hatten die Ringer in Erbach einen eigenständigen Verein repräsentiert: Nach der Trennung von der SG Erbach als dortige Ringer-Abteilung war mit der KSG 08 Erbach ein neuer Club gegründet worden. Damals folgte der Umzug von der Eichheck, wo die Fußballer der SG trainieren und ihre Heimspiele austragen, an die wenige Kilometer im Dorf entfernte Sandrennbahnschule. Und gleichzeitig entschlossen sich die Ringer seinerzeit dazu, freiwillig von der Regionalliga eine Klasse tiefer in die Oberliga zu wechseln. Damals begründete Vorsitzender Harald Widmann den freiwilligen Abstieg damit, die vorhandenen finanziellen Mittel dazu zu nutzen, um den neu gegründeten Verein auf ein gesundes Fundament zu stellen. In der Regionalliga seien die Reisekosten ungleich höher als in der Oberliga.