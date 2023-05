Bildung, Einkommen und Gesundheit in Entwicklungsländern Eine-Welt-Laden in Homburg kämpft für eine faire Welt

Er ist eine echte Institution in der Homburger Altstadt: der Eine-Welt-Laden in der Saarbrücker Straße, nicht weit weg vom historischen Marktplatz. Wer vorbeikommt, sieht zunächst einmal einfach schöne Dinge im Schaufenster wie Kaffee, Tee, Schokolade und Gewürze, besonderes Kunsthandwerk aus aller Welt, Spielzeug, Musikinstrumente. Der Laden hat seine Fans: Es gebe einen beständigen Kreis an wiederkehrenden Kunden in allen Altersgruppen, berichtet der 75 Mitglieder starke Verein „Miteinander-Füreinander“, Träger des Ladens.