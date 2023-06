Jubiläum Lob und Anerkennung für Eine-Welt-Laden

Eine rundum gelungene Veranstaltung war der Festabend aus Anlass des 30-jährigen Bestehens des Homburger Eine-Welt-Ladens und seines Trägervereins „Miteinander-Füreinander“, der dieser Tage im Siebenpfeifferhaus mit zahlreichen Gästen gefeiert wurde. Das Resümee vieler Besucher: „Es passte alles, von der Musik, den Erläuterungen in Wort und Bild bis hin zur Talkrunde, in der Vertreter von Hilfsorganisationen, die vom Verein unterstützt werden, ihre Projekte vorstellen konnten.“ In den zurückliegenden 30 Jahren habe der Verein mehr als 340 000 Euro für solche Projekte im globalen Süden gespendet, erwähnte der Vorsitzende Gustl Altherr bei der Begrüßung der Gäste, darunter Vertreter aus Politik und Gesellschaft. Dies sei vor allem das Verdienst des Ladenteams, dem derzeit 23 Ehrenamtliche angehörten.