Dienstjubiläum von Landrat Theophil Gallo : Eine abwechslungsreiche Karriere

Homburg Eine schöne Ehrung erhielt der Landrat des Saarpfalz-Kreises, Theophil Gallo, denn er arbeitet seit mittlerweile vier Jahrzehnten im öffentlichen Dienst.

Dessen Dienstzeit begann am 1. Juli 1977 mit dem Eintritt in den Wehrdienst, und noch heute führt er den Dienstgrad „Hauptmann der Reserve“. Es folgte die Zeit als Assistentenanwärter bei der Stadtverwaltung Bexbach, bevor er sein Studium der Rechtswissenschaft an der Saar-Uni aufnahm, das er nach acht Semestern erfolgreich abschloss. Seine Tätigkeit im öffentlichen Dienst setzte er von 1986 bis 1989 als Gerichtsreferendar im Bezirk des Oberlandesgerichts Saarbrücken fort, parallel dazu war er Mitarbeiter an einem rechtswissenschaftlichen Lehrstuhl der Uni Saarbrücken. Danach waren es knapp 26 Jahre, in denen er als Volljurist bei der Juris GmbH in Saarbrücken für verschiedene Bereiche verantwortlich zeichnete.