Hoher Sachschaden : Unbekannte brechen Büro auf

Unbekannte sind in Schwarzenbach in Büroräume eingebrochen. Foto: dpa/Silas Stein

Schwarzenbach Einbrecher waren zwischen vergangenem Montag, 26. August, 18.30 Uhr, und Dienstag, 27. August, 7 Uhr, in Schwarzenbach unterwegs. Sie drangen gewaltsam in Geschäftsräume in der Alten Reichsstraße ein.

Die Tür zu einem Büro sei mit brachialer Gewalt geöffnet worden, teilte die Polizei weiter mit. Dadurch sei hoher Sachschaden entstanden. Die Täter verließen die Räume über ein zur Straße hin gelegenes Fenster. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sei nichts entwendet worden.